На майских праздниках туристов Башкирии встретит обновленный виртуальный путеводитель

— Республика Башкортостан готовится к наплыву российских туристов. Начало сезона ожидается уже на майских праздниках. Чтобы абоненты МТС могли в привычном режиме выходить в сеть с телефона и обмениваться контентом не только в городе, но и за его пределами, мы регулярно проводим работы по улучшению качества связи, благодаря которым наши абоненты могут без ограничений делиться впечатлениями от отдыха с друзьями и родственниками. Кроме того, МТС не только помогает гостям региона оставаться на связи, но и знакомит туристов с достопримечательностями региона. В прошлом году мы запустили туристический виртуальный путеводитель для абонентов из других регионов, а сейчас решили дополнить проект новыми локациями и интересной информацией по всей республике, — рассказал директор МТС в Башкирии Егор Фисюк.