Минеева: Программа компенсации расходов по переводам через СБП нужна бизнесу

Татьяну Минееву поддержал министр правительства Москвы Кирилл Пуртов. Он подчеркнул, что среди всех российских регионов Москва сохраняет лидерство по числу субъектов МСП, получающих возмещение расходов по переводам через систему быстрых платежей Банка России. В период с декабря 2021 года по март 2022 года возврат комиссии за платежи через СБП на сумму 38,8 миллиона рублей захотели оформить более 7,3 тысячи городских предприятий из сферы торговли и услуг. Программа компенсации пользуется большой популярностью у представителей малого и среднего бизнеса в столице. На Москву приходится 28% от общего объема возмещений по стране, а также 16% от числа всех, кто воспользовался мерой поддержки.