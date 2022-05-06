mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Из-за масштабной просадки грунта в Уфе до больницы № 21 нельзя добраться на автобусе

6 мая 05:14
Фото: 1MI
Доехать до 21 больницы из-за образовавшейся 50-метровой ямы у горожан не выйдет, сообщил Ратмир Мавлиев на оперативном совещании в мэрии Уфы 6 мая.

Первой темой оперативки в мэрии стала произошедшая минувшей ночью просадка грунта на улице Лесной проезд в Уфе. Рядом с участком, на котором и образовалась яма глубиной 5 метров находится городская больница № 21 и клиника «Мать и Дитя». Участок огорожен и мэр настоятельно попросил граждан не подвергать себя риску и не посещать данный участок.

Что касается транспорта, яма повлияла и на то, как будут двигаться автобусы рядом с местом обвала грунта. Схема муниципальных маршрутов регулярных перевозок 57,57а и 257к изменяется, автобусы будут завершать свое движение на остановке «Лесопарковая».

Напомним произошел обвал грунта в южной подземной штольне, которую использовали как транспортную, для вывоза грунта, близ строительства известного и очень крупного объекта – Восточного выезда Уфы. Тем временем в Минтрансе уточнили, что данное происшествие не является аварийным, так как на месте участка нет каких-либо коммуникаций.

#Новости#Ирина Деревянчук#Город
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48