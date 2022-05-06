Из-за масштабной просадки грунта в Уфе до больницы № 21 нельзя добраться на автобусе

Первой темой оперативки в мэрии стала произошедшая минувшей ночью просадка грунта на улице Лесной проезд в Уфе. Рядом с участком, на котором и образовалась яма глубиной 5 метров находится городская больница № 21 и клиника «Мать и Дитя». Участок огорожен и мэр настоятельно попросил граждан не подвергать себя риску и не посещать данный участок.