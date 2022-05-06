50-метровая яма в Уфе опередила власти, которые хотели заняться ремонтом в июне

Как уже сообщал Mkset, сегодня ночью на оживленной улице близ Музея леса, больницы № 21 и клиники «Мать и Дитя» произошел достаточно масштабный обвал грунта, который организовал воронку глубиной 5 метров и диаметром 50 метров. На место происшествия выехали и профильные специалисты и чиновники, включая мэра Уфы Ратмира Мавлиева.
Главное от чиновников — известие о том, что и к 21 больнице и к клинике «Мать и Дитя» обеспечен проезд транспорта, а вот проезд с Менделеева до Лесного проезда перекрыт.
Внес ясность о причинах происшествия Павел Шаповалов, руководитель по управлению строительством компании «БГК», он заявил, что произошло обрушение временной крепи опережающей штольни, которую возводили приблизительно 20 лет назад.
Как оказалось просадка грунта произошла буквально незадолго до грядущего ремонта о котором рассказал телеканалу Шаповалов.
Работы в тоннеле велись по всем направлениям, и к этому участку с возведением постоянной крепи с проходкой на полное сечение южного тоннеля мы должны были подойти в июне. Сейчас ведутся укрепительные работы для того, чтобы не допустить развития обрушения.Павел Шаповалов
В любом случае специалисты обещали, что поврежденный участок будет восстановлен за 14 дней.