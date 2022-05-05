mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Жители Башкирии возмутились неорганизованностью мероприятий с теплоходами в Уфе

5 мая 06:37
Фото: Правительство РБ
Посмотреть, как из Уфы отплывают 3 круизных теплохода пришли не только уфимцы, но и жители других районов Башкирии. Однако время отплытия было указано, согласно московскому времени — в 18:00.

Жители Башкирии в социальных сетях жалуются на неорганизованность мероприятий с тремя круизными теплоходами, прибывшими в Уфу на днях. В частности, горожане возмущаются тем, что 4 мая, когда в Уфу прибыли три круизных теплохода, время их отплытия было указано в другом часовом поясе. Так, в 18:00 посмотреть на сие событие на Набережной Белой в Уфе собрались тысячи жителей региона, однако позже выяснилось, что отплывают теплоходы в 20:00.

Так рекламировали, мол, приходите в 18 часов, посмотрите, как все три корабля тронутся. Тысячи людей пришли, а отправление по московскому времени?!!! Зачем мы узнаем об этом на набережной в шесть вечера? возмущается житель Башкирии в соцсетях.

Отмечается, что ради этого семья с детьми приехала из Кушнаренково.

Так, в Минтрансе Башкирии заверяют, что с их стороны была представлена верная информация об отправлении теплоходов — 4 мая в 20:00 по местному времени. Помимо этого, указывается на то, что время прибытия и отправления теплоходов было ориентировочным.

Кроме того, жители Уфы обращают внимание на то, что днем в городе не были организованы ни выставки, ни концерты, «в цветниках прошлогодние цветы», да и туристам, по словам женщины, «нечего показать».

Почему такое халатное отношение у наших руководителей, которые занимают площади на Набережной? Такие деньги гребут, но не вкладываются ни во что. Если честно, ну нечего показать нашим туристам, жаль оченьПишет Альмира К.

#Новости#Элина Сайфранова#Город
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48