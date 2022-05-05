Жители Башкирии возмутились неорганизованностью мероприятий с теплоходами в Уфе

Жители Башкирии в социальных сетях жалуются на неорганизованность мероприятий с тремя круизными теплоходами, прибывшими в Уфу на днях. В частности, горожане возмущаются тем, что 4 мая, когда в Уфу прибыли три круизных теплохода, время их отплытия было указано в другом часовом поясе. Так, в 18:00 посмотреть на сие событие на Набережной Белой в Уфе собрались тысячи жителей региона, однако позже выяснилось, что отплывают теплоходы в 20:00.