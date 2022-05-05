Мать-одиночку из Уфы оштрафовали на 15 тысяч рублей за листовку по доносу её соседки

Утром 5 мая Орджоникидзевский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении против Регины Ибрагимовой, 29-летней уфимки, которая в конце февраля после начала специальной военной операции России на Украине вывесила на окне своей квартиры листовку содержания с флагом Украины.
Подчеркнем, что делу дала ход соседка Ибрагимовой Елена Сафонова, которая заприметила листовку и поспешила сообщить о ней не только правоохранителям, но и омбудсмену по правам ребенка в Башкирии. Неравнодушная гражданка Сафонова не только сообщила о листовках, которые назвала непатриотичной позицией, но и попросила проверить условия проживания ребенка Ибрагимовой.
Суд счел, что размещение листовок «на всеобщее обозрение носит публичный характер» и признал Ибрагимову виновной, хотя и принял во внимание, что женщина одна воспитывает ребенка, находится в отпуске по уходу за ребенком и впервые совершила административное нарушение. Издание сообщает, что Ибрагимова и её адвокат не будут пытаться оспорить решение суда, так как «не видят в этом смысла».