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Мать-одиночку из Уфы оштрафовали на 15 тысяч рублей за листовку по доносу её соседки

5 мая 07:49
Фото: 1MI
Молодая мама стала фигурантом административного дела по новой статье о дискредитации Вооруженных сил РФ и получила штраф, сообщает КоммерсантЪ-Башкортостан 5 мая.

Утром 5 мая Орджоникидзевский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении против Регины Ибрагимовой, 29-летней уфимки, которая в конце февраля после начала специальной военной операции России на Украине вывесила на окне своей квартиры листовку содержания с флагом Украины.

Подчеркнем, что делу дала ход соседка Ибрагимовой Елена Сафонова, которая заприметила листовку и поспешила сообщить о ней не только правоохранителям, но и омбудсмену по правам ребенка в Башкирии. Неравнодушная гражданка Сафонова не только сообщила о листовках, которые назвала непатриотичной позицией, но и попросила проверить условия проживания ребенка Ибрагимовой.

Суд счел, что размещение листовок «на всеобщее обозрение носит публичный характер» и признал Ибрагимову виновной, хотя и принял во внимание, что женщина одна воспитывает ребенка, находится в отпуске по уходу за ребенком и впервые совершила административное нарушение. Издание сообщает, что Ибрагимова и её адвокат не будут пытаться оспорить решение суда, так как «не видят в этом смысла».

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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