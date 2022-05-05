БСК попала под проверку Росприроднадзора из-за побелевшей воды в реке Белой

Ведомство сообщило о том, что стартовала проверка прудов накопителей башкирского предприятия Башкирская содовая компания в Стерлитамаке. Проводят проверку специалисты Росприроднадзора и природоохранная прокуратура, также по данным Росприроднадзора в мероприятиях задействованы инженеры лаборатории ГБУ РБ УГАК (управление государственного аналитического контроля при Минэкологии).
Специалисты намерены провести отбор проб сточной и природной воды, а также донных отложений. Особое внимание будет уделено показателям ртути и хлоридов. После того как ведомства завершат проверку действия или же бездействие должностных лиц, которые несут ответственность за данные нарушения.
Напомним собственно и о самом нарушении. Не так давно, 27 апреля специалисты Башгидрометцентра опубликовали информацию о том, что сразу в двух башкирских реках, в реке Белой и в реке Ашкадар была превышена предельно допустимая концентрация ртути. На Белой в 3,1 раза, а на Ашкадаре в 3,3 раза.