Нацпроект «Производительность труда» в Башкирии: каждый пятый участник — компания АПК

В качестве примера можно назвать то, что на «Уфагормолзаводе» в ходе реализации проекта увеличена общая эффективность использования оборудования с 56 до 75%, а время производства кисломолочной продукции сократилось с 33 часов до 24 часов, выработка возросла с 6,7 литров в минуту до 9,2 литра. Совокупный экономический эффект составил порядка 50 млн руб за год.