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Нацпроект «Производительность труда» в Башкирии: каждый пятый участник — компания АПК

4 мая 04:58
Фото: 1MI
По России доля предприятий с/х отрасли, занятой в нацпроекте, составляет 6%, в Башкирии этот показатель составляет 20%.

В Башкирии в нацпроект «Производительность труда» вошло 131 республиканское предприятие, из них 26 представляют агропромышленный сектор. По словам первого заместителя министра экономического развития и инвестиционной политики РБ Айрата Фахретдинова, предприятия-участники могут получить на безвозмездной основе адресную поддержку экспертов.

— Половина участников от АПК занимается переработкой, другая — классическим сельским хозяйством. По России доля предприятий сельскохозяйственной отрасли составляет 6%. На 2022 год запланировано вступление в нацпроект еще трех сельхозпредприятий, — отметил Айрат Фахретдинов.

По словам руководителя Регионального центра компетенций Руслана Нуртдинова, реализация центром проектов на пилотных потоках предприятий позволила добиться совокупного экономического эффекта в 1 млрд рублей. Это достигнуто за счет сокращения себестоимости, снижения простоев оборудования и увеличения выпуска продукции. Предприятиям-участникам удалось в среднем увеличить рост производительности труда на 23%, времени изготовления единицы изделия — на 31%, существенно снизив объемы незавершенного производства, высвобождая «замороженные» средства для развития предприятия.

В качестве примера можно назвать то, что на «Уфагормолзаводе» в ходе реализации проекта увеличена общая эффективность использования оборудования с 56 до 75%, а время производства кисломолочной продукции сократилось с 33 часов до 24 часов, выработка возросла с 6,7 литров в минуту до 9,2 литра. Совокупный экономический эффект составил порядка 50 млн руб за год.

Напомним, что национальный проект «Производительность труда» призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году. В Башкирии координатором и ответственным исполнителем по реализации мероприятий нацпроекта является Министерство экономического развития и инвестиционной политики РБ.

#Новости#Экономика#Касается каждого#Андрей Королев
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