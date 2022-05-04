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Глава Мишкинского района сообщил о еще двух погибших на Украине уроженцах Башкирии

4 мая 10:21
Фото: Павел Трапезников / Вконтакте
Солдаты погибли в ходе специальной военной операции на территории Украины.

Глава администрации Мишкинского района Павел Трапезников опубликовал в соцсетях сообщения о гибели еще двух уроженцев Башкирии в ходе специальной военной операции на территории Украины.

В частности, при исполнении воинского долга погиб 24-летний уроженец деревни Тынбаево Денис Яметов. По словам Павла Трапезникова, за проявленную отвагу ему присвоен Орден Мужества посмертно.

Фото: Павел Трапезников / Вконтакте

— Понимаю, что никакие слова не могут уменьшить боль и горечь от невосполнимой утраты. От себя лично и от всех жителей Мишкинского района выражаю соболезнования родным и близким Дениса. Мы скорбим вместе с вами… Денису было всего 24 года, но несмотря на свой юный возраст он проявил себя настоящим героем при выполнении боевого задания, — написал глава администрации.

Спустя несколько часов Павел Трапезников опубликовал еще одну трагическую новость о потерях на территории Украины — на этот раз уроженца деревни Старокульчубаево Марселя Байрамова.

— Очень сложно подобрать слова, когда случается такое горе. Вдвойне горько от того, что погибают молодые ребята. Родным, близким Марселя — сил и терпения. Я и все мишкинцы скорбим вместе с вами. Сильный и целеустремленный — именно таким его помнят родственники, друзья и знакомые. Это тяжёлая, невосполнимая утрата для всех нас… — написал Павел Трапезников.

Фото: Павел Трапезников / Вконтакте

Время и место прощания с погибшими глава администрации планировал опубликовать позднее.

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