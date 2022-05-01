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Погиб майор запаса из Бураевского района Башкирии, ушедший на Украину добровольцем

1 мая 14:14
Фото: соцсети главы Бураевского района Рушана Гараева
Трагическое известие сообщил глава администрации Бураевского района Башкирии 1 мая.

Известие о гибели в ходе военной спецоперации России на Украине майора запаса Валерия Фаршатова из Бураевского района Башкирии озвучил глава района Рушан Гараев. Он сообщил, что военнослужащего запаса, который отправился участвовать в спецоперации в качестве добровольца 4 апреля 2022 года, будет похоронен 3 мая в родной деревне Алтаево. Товарищи погибшего уже выехали в Уфу для того чтобы забрать тело Валерия Фаршатова для предания его земле.

Рушан Гараев рассказал о том, что с 15 апреля Валерий Фаршатов участвовал в военных операциях, а 22 апреля геройски погиб.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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