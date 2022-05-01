mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В ГИБДД пообещали снять ограничение скорости 40 км/ч на Нагаевском шоссе в Уфе

1 мая 10:57
Фото: 1MI
На участке Нагаевского шоссе от моста через реку Уфимку до путепровода. который ведет на федеральную трассу М-5 можно будет передвигаться со скоростью 90 км/ч.

Как сообщили в ведомстве в обозримом, а точнее в ближайшем будущем ограничение скорости на Нагаевском шоссе в Уфе будет снято и передвигаться по нему можно будет со скоростью 90 км/ч. Речь идет об участке дороги от моста через реку Уфимку до путепровода на трассу М-5 «Урал».

Скоростной режим до 40 км/ч начал действовать на Нагаевском шоссе с 25 ноября 2021 из-за проведения там ремонтных работ. Тогда же на участке заработали и камеры фиксации нарушений ПДД. Напомним, на Нагаево и пути к нему у властей большие планы, так почти год назад, в июне 2021 года из уст главы Башкирии Радия Хабирова прозвучало обещание «снять головную боль с Уфы с путепроводом Зинино-Нагаево». Но произойти это должно лишь к 2023 году.

#Новости#Ирина Деревянчук#Город
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48