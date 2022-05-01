В ГИБДД пообещали снять ограничение скорости 40 км/ч на Нагаевском шоссе в Уфе

Скоростной режим до 40 км/ч начал действовать на Нагаевском шоссе с 25 ноября 2021 из-за проведения там ремонтных работ. Тогда же на участке заработали и камеры фиксации нарушений ПДД. Напомним, на Нагаево и пути к нему у властей большие планы, так почти год назад, в июне 2021 года из уст главы Башкирии Радия Хабирова прозвучало обещание «снять головную боль с Уфы с путепроводом Зинино-Нагаево». Но произойти это должно лишь к 2023 году.