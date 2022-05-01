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Стало известно кто сменит Томи Ламса на должности главного тренера ХК «Салават Юлаев»

1 мая 11:35
Фото: официальный сайт ХК " Салават Юлаев"
Наставником хоккейного клуба Уфы станет уроженец города Тольятти, хоккеист и тренер Виктор Козлов, сообщили на сайте клуба 1 мая.

Не так давно стало известно о том, что Томи Ламса больше не будет главным тренером уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев». Сегодня стало известно, что главным тренером команды на грядущий сезон станет маститый хоккеист и тренер Виктор Козлов, за плечами которого блестящая карьера игрока и не менее яркая тренерская карьера. Примечательно, что Козлов тренировал не только российские, но и зарубежные хоккейные команды. Нельзя не упомянуть и то, что в тренерском штабе уфимского клуба Козлов состоит уже несколько лет, с 2020 года.

Сам Козлов работу в клубе «Салават Юлаев» назвал большим вызовом, однако подчеркнул новый наставник клуба и свою готовность к данному вызову.

#Новости#Ирина Деревянчук#Город
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