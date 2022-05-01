Стало известно кто сменит Томи Ламса на должности главного тренера ХК «Салават Юлаев»

Не так давно стало известно о том, что Томи Ламса больше не будет главным тренером уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев». Сегодня стало известно, что главным тренером команды на грядущий сезон станет маститый хоккеист и тренер Виктор Козлов, за плечами которого блестящая карьера игрока и не менее яркая тренерская карьера. Примечательно, что Козлов тренировал не только российские, но и зарубежные хоккейные команды. Нельзя не упомянуть и то, что в тренерском штабе уфимского клуба Козлов состоит уже несколько лет, с 2020 года.