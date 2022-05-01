IKEA продлила приостановку работы магазина в Уфе

Еще 3 марта 2022 года мебельный гигант из Швеции компания IKEA заявила о приостановке своей работы в России. После данного заявления в последние дни работы компании в магазинах фиксировали настоящие столпотворения желающих отовариться в данном магазине. Корреспондент Mkset побывал в магазине в день закрытия и сделал репортаж о том, что и как приобретали уфимцы и жители Башкирии в магазине «напоследок». В итоге как и было обещано компания работу свою в России приостановила.