Житель Башкирии оштрафован на 20 тысяч за флешмоб против золотодобытчиков

Отмечается, что публичное мероприятие провели без уведомления районной администрации. Суд установил, что его организатором выступил местный житель Нургали Буляканов. 31 марта он разместил видеообращение в социальной сети «Вконтакте», в котором назвал дату и место проведения флешмоба.
По факту правонарушения был составлен административный протокол по ч. 2 ст. 20.2. Сам Буляканов вину не отрицал, протокол не оспаривал. Суд счел это смягчающим обстоятельством при назначении наказания. Активист должен будет заплатить минимальный предусмотренный статьей административного кодекса штраф в размере 20 тысяч рублей.
Как сообщал Mkset, флешмоб против разработки земель в Баймакском районе должен был состояться 9 апреля вблизи деревни Большебасаево. Провести его планировали в защиту прав жителей деревень Кусеево, Большебасаево и Исянбетово. Позже активисты заявили, что акция не состоялась, поскольку участники не смогли приехать — дороги были перекрыты сотрудниками правоохранительных органов.
Местные жители выступают против деятельности в районе золотодобывающих компаний. В марте между ними и компанией «Алтын Юл», планировавшей геологоразведку в районе, произошел очередной конфликт.
В начале апреля Следком по региону возбудил уголовное дело по факту нарушения правил охраны окружающей среды в отношении двух золотодобывающих компаний, у которых были лицензии на добычу полезных ископаемых около города Баймак и села Кусеево.
Ранее вице-премьер правительства Башкирии, руководитель межведомственной комиссии по вопросам деятельности недропользователей Азат Бадранов заявлял, что конфликты недропользователей и местных жителей в Баймакском районе возникают из-за нежелания компаний заранее договариваться с людьми о планируемых работах.