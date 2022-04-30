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Житель Башкирии оштрафован на 20 тысяч за флешмоб против золотодобытчиков

30 апреля 10:18
Фото: соцсети
Акция состоялась в начале апреля в Баймакском районе республики, установил суд.

Отмечается, что публичное мероприятие провели без уведомления районной администрации. Суд установил, что его организатором выступил местный житель Нургали Буляканов. 31 марта он разместил видеообращение в социальной сети «Вконтакте», в котором назвал дату и место проведения флешмоба.

По факту правонарушения был составлен административный протокол по ч. 2 ст. 20.2. Сам Буляканов вину не отрицал, протокол не оспаривал. Суд счел это смягчающим обстоятельством при назначении наказания. Активист должен будет заплатить минимальный предусмотренный статьей административного кодекса штраф в размере 20 тысяч рублей.

Как сообщал Mkset, флешмоб против разработки земель в Баймакском районе должен был состояться 9 апреля вблизи деревни Большебасаево. Провести его планировали в защиту прав жителей деревень Кусеево, Большебасаево и Исянбетово. Позже активисты заявили, что акция не состоялась, поскольку участники не смогли приехать — дороги были перекрыты сотрудниками правоохранительных органов.

Местные жители выступают против деятельности в районе золотодобывающих компаний. В марте между ними и компанией «Алтын Юл», планировавшей геологоразведку в районе, произошел очередной конфликт.

В начале апреля Следком по региону возбудил уголовное дело по факту нарушения правил охраны окружающей среды в отношении двух золотодобывающих компаний, у которых были лицензии на добычу полезных ископаемых около города Баймак и села Кусеево.

Ранее вице-премьер правительства Башкирии, руководитель межведомственной комиссии по вопросам деятельности недропользователей Азат Бадранов заявлял, что конфликты недропользователей и местных жителей в Баймакском районе возникают из-за нежелания компаний заранее договариваться с людьми о планируемых работах.

#Новости#Наталья Балыкова#Политика
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