Житель Башкирии оштрафован на 20 тысяч за флешмоб против золотодобытчиков

Как сообщал Mkset, флешмоб против разработки земель в Баймакском районе должен был состояться 9 апреля вблизи деревни Большебасаево. Провести его планировали в защиту прав жителей деревень Кусеево, Большебасаево и Исянбетово. Позже активисты заявили, что акция не состоялась, поскольку участники не смогли приехать — дороги были перекрыты сотрудниками правоохранительных органов.