Выпускник «Школы фермера» из Башкортостана получил грант и успешно продолжает бизнес

— Я был подростком, но помню, как все начиналось: родители купили четырех кобылиц, — вспоминает молодой фермер. — Первые продажи были нелегкими. Продукт скоропортящийся — до 5 суток, при условии, что он хранится строго в холодильнике, так что были проблемы с транспортировкой. Производили небольшие партии товара. Лишь со временем, когда потребитель распробовал вкус нашего кумыса, и понял, что это за уникальный продукт — повышающий иммунитет, улучшающий обмен веществ -, обзавелись постоянными клиентами и расширили производство. Мы поставляем кобылье молоко в местные кумысолечебницы, есть у нас немало розничных покупателей-ценителей. Некоторые из них с нами уже 10-12 лет — по-моему, это знак качества.