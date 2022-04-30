Почему врио главы МЧС отказывают в утверждении полного статуса?

По мнению журналистов, это связано с тем, что у Чуприяна имеется незадекларированная недвижимость в столице. Об этом пишет wek.ru.
По данным издания «Век», несколько лет назад полный тезка врио министра Александра Чуприяна, который родился с ним в один день, приобрел в Москве квартиру площадью в 113,7 квадратных метра на 16 этаже ЖК премиум-класса «Золотые ключи — 2». Недвижимость располагается по улице Минской, дом 1г, корпус 2.
Как сообщают риелторы, аренда квартир в таком жилом комплексе составляет в среднем 150 тысяч рублей, а стоимость покупки стартует от 64 миллионов рублей. Известно, что чиновник не занимается предпринимательством и живет со своей супругой, которая на данный момент на пенсии.
Эта квартира в декларации о доходах у чиновника не указана, поэтому у администрации и возникли вопросы. Представители СМИ предполагает, что федеральные власти планируют заменить Чуприяна.