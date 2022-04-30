Почему врио главы МЧС отказывают в утверждении полного статуса?

Как сообщают риелторы, аренда квартир в таком жилом комплексе составляет в среднем 150 тысяч рублей, а стоимость покупки стартует от 64 миллионов рублей. Известно, что чиновник не занимается предпринимательством и живет со своей супругой, которая на данный момент на пенсии.