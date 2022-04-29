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Власти показали примеры арт-объектов для «кольца» на Центральном рынке в Уфе

29 апреля 06:36
Фото: ufacity.info
Всего для участие в конкурсе было подано 38 проектов арт-объекта, из которых 29 были отобраны для дальнейшего участия, сообщает пресс-служба мэрии.

В Уфе в ближайшее время выберут арт-объект, который будет расположен на кольцевой развязке «Центрального рынка». Так, по информации пресс-службы городской администрации, прием работ для участия в конкурсе проектов — завершен.

Известно, что всего поступило 38 проектов арт-объекта, из которых 29 выбрали для следующего этапа. Так, со всеми примерами работ можно ознакомится в презентации на сайте мэрии.

Отметим, что прием заявок должны были завершить еще 11 апреля, однако позже срок решили продлить еще до 15 апреля, что позволило бы принять участие в конкурсе большему количеству горожан. К слову, призовой фонд конкурса составляет 300 тысяч рублей.

#Новости#Элина Сайфранова#Город
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