Власти показали примеры арт-объектов для «кольца» на Центральном рынке в Уфе

Отметим, что прием заявок должны были завершить еще 11 апреля, однако позже срок решили продлить еще до 15 апреля, что позволило бы принять участие в конкурсе большему количеству горожан. К слову, призовой фонд конкурса составляет 300 тысяч рублей.