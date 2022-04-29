Тысячи школьников соревнуются в Просветительских играх общества «Знание»

Программа регионального этапа Просветительских игр состоит из восьми состязаний по шести трекам. Важнейшим из них считается трек «Социальная ответственность». Он поделен на два этапа, задачи одного из которых разработаны совместно с крупнейшей платформой добрых дел ДОБРО.РФ. Благодаря этому ресурсу ребята имеют возможность самостоятельно выбирать, какое из представленных добрых дел им выполнить.