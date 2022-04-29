Татьяна Минеева: Программа профподготовки повысит квалификацию персонала

Сергунина также пояснила, что субсидия может составить до 95% от суммы затрат на одного сотрудника, но не более 120 тысяч рублей за год. А сумма на одну компанию в общей сложности не должна превышать порог в 10 млн рублей. Данные субсидии могут получить предприятия Москвы, не относящиеся к государственным и муниципальным учреждениям, а также ИП, которые планируют пустить эти средства на профессиональную подготовку своих работников, с которыми у них заключены трудовые соглашения. Также власти могут вернуть часть средств, затраченных на повышение квалификации и профессиональную переподготовку сотрудников.