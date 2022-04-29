Сбер добавит 2000 бонусных рублей к детским выплатам для клиентов

При получении выплаты в Сбербанке до 15 июня текущего года клиент получит промокоды в "СберМегаМаркете" и "СберМаркете" (по 1000 рублей на каждый сервис). Коды действуют на покупки от 3000 рублей. Помимо этого, будут начисляться бонусы, которые можно будет использовать в сервисах экосистемы Сбера, это "СберМобайл" и другие, пишет newsnn.ru.