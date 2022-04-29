Мебельные фабрики Башкирии ищут новых поставщиков фурнитуры

Петербургская «Первая мебельная фабрика», основанная в 1945 году, совершила мощный технологический прорыв. В 2015 году она полностью обновила производство и сейчас выпускает продукцию, ни по дизайну, ни по качеству не уступающую зарубежным аналогам. Наиболее перспективным направлением здесь видят работу с застройщиками. Покупатели все чаще предпочитают покупать готовые квартиры с встроенной мебелью, чтобы не тратить время на отделку и обстановку.