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Жители Башкирии сообщают о задержке зарплаты в первом квартале года

28 апреля 11:03
Фото: 1MI
Респонденты из Башкирии сообщили о задержке заработной платы с января по март 2022 года, сообщает портал HH.ru

Портал hh.ru провел социологическое исследование, по результатам которого выяснилось, что 22% респондентам из Башкирии задержали заработную плату в первом квартале 2022 года. Остальные 78% жителей, прошедших опрос, ответили, что в этот период «получка» приходила согласно графику.

Известно, что больше всего о задержке указывали работники сферы искусства, развлечения и масс-медиа — 31%, далее туризм, гостиницы, рестораны — 29%, о нарушении графика выплаты зарплат в сфере строительства и недвижимости сообщило 28% респондентов, и только 6% респондентов указали, что столкнулись с задержкой зарплаты на госслужбе и в сфере добычи сырья.

Тем временем, о повышении заработной платы сообщили специалисты IT — 57%, работники в сфере добычи сырья — 49%, юристы и маркетологи — 44%.

Ранее мы сообщали, что в Уфе 5% работодателей провели процедуру массового сокращения сотрудников, еще 11% оптимизировали численность штата. Помимо этого, 1% уфимских компаний планирует в будущем провести массовые сокращения.

Тем временем, в региональном Минтруде заявляют, что примерно 15 тысяч жителей региона находятся под угрозой увольнения.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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