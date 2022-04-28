ФСБ и МВД внесли свои предложения по закону о криптовалюте

Как сообщает iz.ru, комментируя документ в ФСБ предложили обязать криптобиржи и криптокошельки представлять сведения правоохранителям наряду с судами. Также в службе призвали регламентировать «состав, характер и порядок формирования» идентификационные признаки криптовалюты.