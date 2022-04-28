«Даже дыхания не почувствовали»: Хабиров рассказал, что ждет Башкирию из-за санкций

По мнению Радия Хабирова, экономика республики не почувствовала влияния западных санкций.
«Мне кажется, что мы даже дыхания санкций не почувствовали. Это нас беспокоит и мы этим сильно озабочены. Но мы стараемся смотреть на вещи позитивно», — заявил он на встрече с журналистами 26 апреля.
При этом глава республики отметил, что запас прочности в башкирской экономике есть. Хабиров отметил, что выплаты в размере двух миллиардов рублей в рамках правительственных мер, направленных на переквалификацию и переобучение работников, позволят «более-менее выстаивать» экономике республики.