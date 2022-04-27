В Башкирии откроют производство черной икры за 1,2 миллиарда рублей

Накануне, 26 апреля, в Башкирии ввели запрет на ловлю рыбы. По информации Министерства экономики РБ, жители региона с 25 апреля по 5 июня при ловле рыбы могут только при помощи донной или поплавочной удочки. Также человек в сутки может поймать максимум 5 килограмм рыбы.