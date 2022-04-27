В Башкирии откроют производство черной икры за 1,2 миллиарда рублей

В Башкирии планируют построить рыболовный комплекс за 1,2 миллиарда рублей. Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, выращивать и перерабатывать гидробионтов осетровых пород будет компания «БашБалык».
Известно, что из выращенной рыбы будет производить деликатесы, осетровую икру, а также полуфабрикаты. Помимо этого, предполагается, что производство наладит поставки экологически чистой рыбной продукции.
Так, реализация данного проекта позволит создать 28 новых рабочих мест.
Накануне, 26 апреля, в Башкирии ввели запрет на ловлю рыбы. По информации Министерства экономики РБ, жители региона с 25 апреля по 5 июня при ловле рыбы могут только при помощи донной или поплавочной удочки. Также человек в сутки может поймать максимум 5 килограмм рыбы.