В Башкирии ввели запрет на ловлю рыбы

На территории республики в период с 25 апреля по 5 июня вводится ограничение на любительскую рыбалку. Об этом сообщили в Министерстве экологии республики.
Как сообщают в ведомстве, заниматься рыбной ловлей жители республики могут лишь используя донную либо поплавную удочку, оснащенную максимум — двумя крючками, а также только вне мест нереста.
Ограничения касается также и количества вылавливаемой рыбы — максимум пять килограмм на человека в сутки. Нарушение запрета повлечёт за собой денежные штрафы, а также конфискацию имущества — судна, а также прочих орудий вылова.
Отдельно отмечается также, что в случае поимки таких рыб, как жерех, сазан и судак, чей размер при этом не превышает 40 сантиметров, а также леща, размером менее 28 сантиметров, сома — менее 90 и рака — менее 10, их необходимо отпускать обратно.
Напомним, годом ранее сообщалось, что браконьеры истребили едва ли не всю популяцию раков на озере Кандрыкуль. Тогда эксперты сообщали, что злоумышленников не останавливают никакие запреты, а в их сети попадают также маленькие особи.
Также недавно мэр Уфы Ратмир Мавлиев поделился в соцсетях результатами своей рыбалки в Краснокамском районе Башкирии. По словам сити-менеджера, именно в Краснокамском районе республики рыбалка — «самая лучшая».