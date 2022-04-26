В Башкирии ввели запрет на ловлю рыбы

Отдельно отмечается также, что в случае поимки таких рыб, как жерех, сазан и судак, чей размер при этом не превышает 40 сантиметров, а также леща, размером менее 28 сантиметров, сома — менее 90 и рака — менее 10, их необходимо отпускать обратно.