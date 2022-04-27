Эксперты зафиксировали в реках Башкирии повышенный уровень содержания ртути

В Башкирии в реках Белая и Ашкадар зафиксировано было повышенное содержание ртути. Об этом сообщает Башгидрометцентр.
Так, в реки на участке реки Белой близ железнодорожной станции Шушпа концентрация химического элемента на литр воды превышена в 3,1 раза. Концентрация вещества там составила 0,000031 мг/при норме в 0,0005 мг/л.
В Стерлитамаке содержание в воде ртути превышено ещё сильнее. В водах реки Ашкадар она 0,000033 мг/л, показатели, превысив, таким образом, норму в 3,3 раза.
Напомним, ранее сообщалось о превышении нормы содержания в воздухе вредных веществ. Так, в марте этого года в столице региона зафиксировано было кратное превышение содержания в воздухе ароматических углеводородов.
Также о превышении ПДК вредных веществ в воздухе ранее сообщалось в Салавате и Стерлитамаке. Примечательно, что местные жители с начала года жалуются на повисший над городами густой смог, а также неприятный запах вони от химикатов.