В Башкирии выявлено превышение ПДК вредных веществ в Салавате и Стерлитамаке

Напомним, что в Салавате и Стерлитамаке с конца января люди начали массово жаловаться на густой смог, который сопровождался химической вонью. Такая обстановка наблюдалась с конца января, некоторые люди выходили на улицу в противогазах. Местные активисты также устраивали конкурс на лучшую фотографию в противогазе - победителю обещали подарить еще один противогаз, но последней модели.