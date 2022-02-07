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В Башкирии выявлено превышение ПДК вредных веществ в Салавате и Стерлитамаке

7 февраля 07:14
Фото: 1MI
В среднем все допустимые значения превышены в 1,5 раза. В ближайшее время будет проведена проверка на двух заводов, которые предположительно могут являться причиной загрязнения воздуха и ужасной вони.

Министерство экологии Башкирии сообщило о результатах проверки загрязненного воздуха в Салавате и Стерлитамаке, где долгое время был густой смог и неприятный химический запах.

В результате исследования был сделан вывод о том, что в городах наблюдается превышение концентрации грязных веществ, в числе которых есть и этилбензол. Причина кроется в объектах нефтехимии и нефтепереработки.

Брались пробы воздуха в 10 разных точках городов на протяжении пяти дней в период с 24 по 29 января. В среднем превышение нормы концентрации вредных веществ было в 1,5 раза.

Теперь проверка будет проведена на ООО «Газпром Нефтехим Салават» и ООО «Промводоканал», которые и являются предполагаемыми виновниками загрязнения воздуха.

Напомним, что в Салавате и Стерлитамаке с конца января люди начали массово жаловаться на густой смог, который сопровождался химической вонью. Такая обстановка наблюдалась с конца января, некоторые люди выходили на улицу в противогазах. Местные активисты также устраивали конкурс на лучшую фотографию в противогазе - победителю обещали подарить еще один противогаз, но последней модели.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
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