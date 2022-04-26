В Якутии депутаты выразили недовольство работой СМИ

Вероятно, депутаты не учли тот факт, что практически 50% из них не хотят «светиться» в средствах массовой информации. Так, на основании опроса, они готовы давать комментарии в СМИ только при наличии экстраординарного повода. Еще 18,5% в принципе не готовы что-либо комментировать. 16,5% опрошенных готовы вести публичную деятельность чаще одного раза в неделю.