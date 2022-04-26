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В Якутии депутаты выразили недовольство работой СМИ

26 апреля 13:11
Фото: piqsels.com
Результаты опроса, который провел экспертный центр, показали: свыше половины депутатов законодательных (представительных) органов власти Якутии считают, что СМИ дает недостаточную информацию об их профессиональной деятельности, или эта информация является некачественной.

Вместе с тем, по мнению 46% депутатов, их работа освещается достаточно, пишет sakhalife.ru.

Вероятно, депутаты не учли тот факт, что практически 50% из них не хотят «светиться» в средствах массовой информации. Так, на основании опроса, они готовы давать комментарии в СМИ только при наличии экстраординарного повода. Еще 18,5% в принципе не готовы что-либо комментировать. 16,5% опрошенных готовы вести публичную деятельность чаще одного раза в неделю.

Количество участников голосования, проведенного экспертным центром в апреле текущего года, составило 550 законодателей и 330 жителей Якутии.

45% участников — это депутаты поселенческих органов, 41% — депутаты уровня районов и 4,5% — депутаты Госсобрания «Ил Тумэн».

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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