В Якутии депутаты выразили недовольство работой СМИ

Вероятно, депутаты не учли тот факт, что практически 50% из них не хотят «светиться» в средствах массовой информации. Так, на основании опроса, они готовы давать комментарии в СМИ только при наличии экстраординарного повода. Еще 18,5% в принципе не готовы что-либо комментировать. 16,5% опрошенных готовы вести публичную деятельность чаще одного раза в неделю.
Количество участников голосования, проведенного экспертным центром в апреле текущего года, составило 550 законодателей и 330 жителей Якутии.
45% участников — это депутаты поселенческих органов, 41% — депутаты уровня районов и 4,5% — депутаты Госсобрания «Ил Тумэн».