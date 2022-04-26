mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Уфе осудили за мошенничество двух бухгалтеров «Башавтотранс»

26 апреля 11:02
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Двое бухгалтеров компании «Башавтотранс» получали необоснованные выплаты, предназначавшиеся сотрудникам компании, сообщают в пресс-службе УФСБ по Башкирии

В Уфе двое сотрудников «Башавтотранс» признаны виновными в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по республике.

Сообщается, что двое бухгалтеров вносили в списки перечисления зарплаты заведомо ложные сведения, в соответствии с которыми денежные выплаты необоснованно переводились на счета уволенных либо действующих сотрудников. Указанные счета, на которые поступали выплаты, при этом были под контролем мошенников.

Теперь в соответствии с действующим законодательством аферистам грозит от двух с половиной до четырёх лет лишения свободы. Примечательно, что нанесённый бюджету ущерб, суммой — 3,5 миллиона рублей злоумышленники возместил на добровольной основе.

Также сообщается, что судом удовлетворены гражданские иски ГУП «Башавтотранс» на сумму 15,5 млн рублей.

Напомним, ранее стало известно, что двое сотрудников ФНС подозревают в хищении 1,1 миллиона рублей. Примечательно, что мошенническая схема экс-инспекторов налоговой службы во многом похожа на схему преступного обогащения, упомянутую выше.

#Новости#Азамат Нухов#Происшествия
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48