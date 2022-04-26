В Уфе на реконструкция железнодорожного вокзала потратят еще 3,9 млрд рублей

Напомним, о стоимости проекта вокзала в Уфе стало известно ещё в ноября прошлого года. Тогда в рамках инвестчаса стоимость второго этапа реконструкции, в рамках которого должны будут пройти мероприятия по благоустройству территорий, а также строительство платформ, оценили в почти 4 миллиарда рублей.