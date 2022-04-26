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В Уфе на реконструкция железнодорожного вокзала потратят еще 3,9 млрд рублей

26 апреля 03:53
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
О сроках реализации проекта, чья реконструкция длится уже более 15 лет, рассказали в Минэкономразвития Башкирии

Проект реконструкции Железнодорожного вокзала в Уфе был включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов. Об этом сообщают в Минэкономразвития республики.

Сообщается, что проект, реконструкционные мероприятия которые длятся уже более 15 лет, будет завершен до декабря 2022 года. При этом на реконструкцию будет направлено 3,9 миллиарда рублей, 180 миллионов рублей составит сумма поддержи от государства.

Место куратора проекта займёт Министерство транспорта Башкирии.

Напомним, о стоимости проекта вокзала в Уфе стало известно ещё в ноября прошлого года. Тогда в рамках инвестчаса стоимость второго этапа реконструкции, в рамках которого должны будут пройти мероприятия по благоустройству территорий, а также строительство платформ, оценили в почти 4 миллиарда рублей.

#Новости#Азамат Нухов#Экономика
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