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Спецавтохозяйство объяснило почему в уфимском парке Лесоводов переполнены биотуалеты

26 апреля 05:36
Фото: 1MI
Спецавтохозяйство по уборке города прокомментировало ситуацию с неубранными биотуалетами на поляне Уварова в парке лесоводов. Оказалось, что уборка производится еженедельно.

В пресс-службе ведомства сообщили, что вывоз отходов по графику осуществляется раз в неделю по вторникам.

— Сегодня все вывезем в полном объеме, — сообщил пресс-секретарь регионального оператора.

После сообщения пресс-служба отправила редакции фотографии с чистыми биотуалетами.

Напомним, что ранее мы рассказывали о том, как отдыхают уфимцы в парке Лесоводов. Выяснилось, что рекреационная зона сильно страдает от шашлычников, — на поляне Уварова повсюду следы от кострищ, а газона уже практически не осталось. Кроме того, мы обратили внимание на биотуалеты — уже за несколько метров от них чувствуется едкий запах испражнений, из-за чего местные отдыхающие предпочитают справлять нужду в лесу.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
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