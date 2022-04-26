Спецавтохозяйство объяснило почему в уфимском парке Лесоводов переполнены биотуалеты

Напомним, что ранее мы рассказывали о том, как отдыхают уфимцы в парке Лесоводов. Выяснилось, что рекреационная зона сильно страдает от шашлычников, — на поляне Уварова повсюду следы от кострищ, а газона уже практически не осталось. Кроме того, мы обратили внимание на биотуалеты — уже за несколько метров от них чувствуется едкий запах испражнений, из-за чего местные отдыхающие предпочитают справлять нужду в лесу.