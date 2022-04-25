Костры на газоне и вонь от биотуалетов: что происходит в уфимском парке Лесоводов

Еще в декабре 2021 года на пресс-завтраке КоммерсантЪ-Уфа власти обсуждали вопрос по благоустройству заповедной территории. Тогда на этот счет высказалась экс-заместитель начальника главархитектуры региона Ольга Сарапулова. Она подчеркнула, что вопрос с разжиганием костров стоит достаточно остро — люди на поляне оставляют за собой мусор, а лес буквально каждый день задыхается в мангальном дыму. Такой «культурный» отдых нарушает целостную экосистему леса и наносит вред природе. К слову, для того чтобы земля восстановилась от одного костра, требуется несколько лет.