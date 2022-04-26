Отставка Хабирова, дольщики Госстроя и акции «БСК»: итоги дня в Башкирии

Хабиров ответил на слухи о возможной отставке с поста главы Башкирии. Отметим, что в начале апреля появилась информация, что Радий Хабиров может отправиться на новое место работы курировать вопросы, связанные ДНР и ЛНР. Так, глава региона не подтвердил, но и не опроверг возможное назначение. В частности, на вопрос журналиста о том, насколько данные слухи оправданы, Радий Хабиров ответил, что ничего об этом не знает.
Стало известно, продлят ли в Башкирии майские праздники. Так, официально 5 и 6 мая в республике будут считаться рабочими днями. Кроме того, рабочий день 6 мая не будет сокращаться. Таким образом, жители Башкирии будут отдыхать с 1 по 4 мая, а также с 7 по 10 мая
В Башкирии будут банкротить «Госстрой» экс-депутата Бадикова. «Инициатором банкротства выступит Фонд, но достраивать дома (речь идет о ЖК „Эрмитаж. Горсовет“, ЖК „Дом на Ленина“ и ЖК „Белая река“ — Mkset) будет „Садовое кольцо“. Законом предусмотрена реализация прав дольщиков с помощью такого механизма, когда другая организация принимает на себя все обязательства застройщика и завершает возведение объектов. При этом потребуется подтвердить в Минстрое РФ, что организация имеет финансовые возможности для этого и ее деятельность на рынке недвижимости стабильна», — отметила ответственный секретарь Совета по правам человека при Главе РБ Зульфия Гайсина.
Хабиров подтвердил возможное появление нового партнера в «БСК». На данный момент контрольный пакет акций Башкирской содовой компании остается у республики, а на 47% акций, которые находятся у Росимущества, есть заинтересованные лица, сообщил Радий Хабиров.
В Башкирии построят завод по производству икры за 1,2 млрд рублей. Так, на предприятии будет создано 28 рабочих мест. Кроме того, отмечается, что созданное производство позволит наладить поставки экологически чистой рыбной продукции на рынок не только республики, но и других регионов.