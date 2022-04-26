В Башкирии будут банкротить «Госстрой» экс-депутата Бадикова

В группу компаний «Госстрой» входили несколько организаций экс-депутата горсовета Уфы Кирилла Бадикова. Они возводили жилые дома в разных районах города, но так и не завершили строительство. В 2020 году региональные власти сообщили, что проблемы дольщиков решит инвестор — компания «Садовое кольцо», однако взаимоотношения между Бадиковым и застройщиком не были урегулированы. Соглашение между ними расторгнуто «Госстроем». Сам он в настоящее время находится под следствием, его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве ЖК «Московский». Экс-депутат с 25 марта содержится под стражей.