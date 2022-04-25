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В Уфе часть проспекта Салавата Юлаева будет перекрыта до 1 октября

25 апреля 11:29
Фото: 1MI
Движение на участке проспекта Салавата Юлаева будет ограничено до 1 октября из-за реконструкции улицы им. города Галле, сообщили в пресс-службе администрации Уфы.

Сегодня, 25 апреля, в Уфе движение на одной полосе проспекта Салавата Юлаева, на участке от первого примыкания до второго примыкания по проспекту Салавата Юлаева, по направлению движения в сторону 50 лет СССР, будет ограничено до 1 октября.

Фото: ufacity.info

Как уточнили в пресс-службе уфимской мэрии, данная мера принимается в связи со вторым этапом реконструкцией улицы имени города Галле.

Ранее сообщалось об ограничении движения на участке проспекта Салавата Юлаева от улицы Октябрьской революции и до улицы Мингажева до 30 сентября.

Отметим также, что с 1 июня будет закрыта дорога на въезд и выезд из микрорайона Шакша до 30 сентября.

#Новости#Элина Сайфранова#Город
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