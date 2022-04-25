В АНП СК «Горняк» Учалинского ГОКа презентовали «Красную машину» Федерации хоккея РФ

Сегодня в АНП СК «Горняк» Учалинского ГОКа занимается порядка 300 хоккеистов. Ребята привозят награды с региональных турниров, Первенств Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов. Только в марте 2022 г. команда 2010–2011 гг. р. (тренер С. П. Могильников) заняла III место в турнире УГМК, посвященном памяти А. Козицына, а команда 2012–2013 гг. р. (тренер Э.И. Кадырметов) заняла 2 место в турнире «Уральский прорыв» и досрочно стала победителем Первенства Челябинской области в этом сезоне.