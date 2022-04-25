Стали известны подробности проведения акции «Бессмертный полк» в Башкирии

Так, по словам первого вице-премьера региона Азата Бадранова, построение колонн будет проходить с 10 до 11 утра. В Уфе местом шествия станет проспект Октября, а именно на участке от улицы 50 лет СССР до улицы Кольская. Предполагается, что в Уфе участие примут 150 тысяч человек, в остальных муниципалитетах — не менее 450 тысяч человек. Само движение колонн с портретами участников ВОВ будет осуществляться до 13:00.