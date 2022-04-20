Сколько стоит оформить портрет ветерана для «Бессмертного полка» в Башкирии

Так, стоимость транспаранта с одной фотографией, согласно открытым данным, будет варьироваться от 400 до 900 рублей в зависимости от формата фотографии, а с двумя фотографиями — от 750 рублей. Готовый штендер без фотографии, как правило, можно приобрести в супермаркете в отделе с канцелярией за 149-200 рублей.