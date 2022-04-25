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Более тысячи семей Башкирии в 1 квартале оформили в Сбербанке льготную ипотеку

25 апреля 12:50
Фото: 1MI
В 1 квартале 2022 года «семейную ипотеку» взяли в пять раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В 1 квартале 2022 года Сбербанк в Республике Башкортостан выдал 3,7 млрд рублей по льготной ипотечной программе для семей с детьми. Это в 5 раз превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Всего в 1 квартале 2022 года «семейную ипотеку» оформили в Сбере 1075 семей Башкирии.

По статистике, 78% семей берут в ипотеку строящееся жилье, 15% — готовое.

— С момента запуска «семейная ипотека» показала свою эффективность и помогла решить жилищный вопрос тысячам уральских семей. Сейчас эта программа по-прежнему остается востребованной, лидируя по объему выдачи среди всех льготных программ Сбербанка. Ее несомненное преимущество в низкой ставке: при использовании сервиса электронной регистрации получить жилищный кредит можно по ставке 5,7% годовых. А при покупке жилья по программе субсидирования с застройщиками ипотечная ставка составит от 0,1%. Как правило, рассмотрение заявки не превышает двух дней, но большинство клиентов получают одобрение в день обращения, — прокомментировал председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

— Максимальная сумма кредита для жителей Башкирии составляет 6 млн рублей, а первоначальный взнос — 15% от стоимости кредитуемого объекта недвижимости. Это делает покупку квартиры для семей с детьми доступнее. Выбирая максимальный срок кредитования, который в Сбербанке составляет 30 лет, заемщики могут существенно сократить расходы на ежемесячных платежах, — отметил управляющий Башкирским отделением Сбербанка Азамат Салихов.

Сбер постоянно расширяет возможности приобретения жилья для семей с детьми не только по госпрограммам. Ранее в рамках программы «Ипотека по двум документам» при покупке вторичного жилья или квартир в новостройках появилась возможность использовать материнский капитал для увеличения суммы кредита.

Более подробную информацию о программе можно узнать на сайте Сбера www.sberbank.ru

#Новости#Андрей Королев#Общество
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