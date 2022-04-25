Более тысячи семей Башкирии в 1 квартале оформили в Сбербанке льготную ипотеку

— С момента запуска «семейная ипотека» показала свою эффективность и помогла решить жилищный вопрос тысячам уральских семей. Сейчас эта программа по-прежнему остается востребованной, лидируя по объему выдачи среди всех льготных программ Сбербанка. Ее несомненное преимущество в низкой ставке: при использовании сервиса электронной регистрации получить жилищный кредит можно по ставке 5,7% годовых. А при покупке жилья по программе субсидирования с застройщиками ипотечная ставка составит от 0,1%. Как правило, рассмотрение заявки не превышает двух дней, но большинство клиентов получают одобрение в день обращения, — прокомментировал председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.