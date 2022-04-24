Власти Уфы изымут четыре дома у собственников для муниципальных нужд

Ранее мы писали о том, что власти согласовали масштабное строительство жилых высоток рядом с объектами культурного наследия. На данный момент в квартале находятся архитектурные памятники - дом усадьбы Козловых, дом Герасимовой и Контрольная палата. Известно, что сейчас уже возводится первая очередь строительства на объекте.