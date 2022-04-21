Власти одобрили масштабное строительство в центре Уфы рядом с культурными объектами

Первая очередь строительства — жилой комплекс — уже возводится, говорится в постановлении. Всего там проектируется шесть многоэтажек жилой площадью в 19,9 тыс. кв. м с пристроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом на 219 машино-мест. При этом 10 частных жилых домов, а также гаражные боксы пойдут под снос.