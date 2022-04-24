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В Башкирии создадут рабочую группу для решения проблем с перевозками

24 апреля 06:34
Фото: 1MI
Власти уже утвердили состав участников нового органа, об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Созданный орган будет решать проблемы с перевозками грузов и пассажиров.

Как сообщили в ведомстве, утвержденная рабочая группа должна будет обеспечивать эффективную логистику в Башкирии. Этими вопросами будет заниматься министр Александр Булушев вместе со своими заместителями.

В состав рабочей группы также вошли представители «Башавтотранса», аэропорта «Уфа», Центра организации перевозок, РЖД и некоторых частных перевозчиков.

Ранее министр транспорта Александр Булушев пообещал упорядочить процессы транспортной схемы города и сделать «цивилизованную схему» маршрутов общественного транспорта. По мнению министра, эффективным способом работы в регионе будет система брутто-контрактов. В этом случае перевозчик должен будет оказывать услугу государству, а вырученные средства сразу переводить в госорган, с которым и будет заключен договор. С одной стороны, появятся более строгие требования, с другой — государство будет компенсировать разницу в выручке, если перевозчик заработает меньше запланированной суммы.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
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