В Уфе в день Пасхи закроют проезд по шести улицам

В частности будут перекрыты следующие участки: улица Дюртилинская, улица Кирова на участке от Ветошникова до Айской, улица Амурская от домов № 60 и № 89 по Кирова, далее улица Крестьянская между домами № 63 и № 91 по Кирова, а также проезд вдоль Баязита Бикбая № 32а, улица Бехтерева от Менделеева до Менделеева № 1/1.