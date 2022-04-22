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Цена на бензин изменилась за неделю в Башкирии

22 апреля 06:21
Фото: 1MI
О том, как изменилась стоимость популярных марок бензина, рассказали в Росстате

В Башкирии наряду с 23 регионами России снизилась стоимость бензина. Данные об этом следуют из статистики Росстата.

Так, в период с 9 по 15 апреля 2022 года цена бензина в республике упала на 0,04%. Таким образом, стоимость по сравнению с началом месяца снизилась на 3 копейки — с 48,17 рубля до 48,14.

Относительно отдельных марок бензина, стоимость на АИ-92 снизилась на две копейки — с 46,64 до 46,62 рубля, аналогичным образом упала цена и на АИ-95, снизившись с 49,93 до 49,91 рубля.

Отмечается, что стоимость АИ-98 и дизтоплива осталась без изменений.

Напомним, ранее Mkset рассказал, как изменились цены в республике за минувшие десять лет. В числе товаров, цена которых показала наиболее существенный рост, оказался и бензин.

Также в январе этого года в республике фиксировалось подорожание бензина. Тогда цены возросли на все его марки.

#Новости#Азамат Нухов#Экономика
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