Цена на бензин изменилась за неделю в Башкирии

В Башкирии наряду с 23 регионами России снизилась стоимость бензина. Данные об этом следуют из статистики Росстата.
Так, в период с 9 по 15 апреля 2022 года цена бензина в республике упала на 0,04%. Таким образом, стоимость по сравнению с началом месяца снизилась на 3 копейки — с 48,17 рубля до 48,14.
Относительно отдельных марок бензина, стоимость на АИ-92 снизилась на две копейки — с 46,64 до 46,62 рубля, аналогичным образом упала цена и на АИ-95, снизившись с 49,93 до 49,91 рубля.
Отмечается, что стоимость АИ-98 и дизтоплива осталась без изменений.
Напомним, ранее Mkset рассказал, как изменились цены в республике за минувшие десять лет. В числе товаров, цена которых показала наиболее существенный рост, оказался и бензин.
Также в январе этого года в республике фиксировалось подорожание бензина. Тогда цены возросли на все его марки.