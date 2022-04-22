Сбер: мужчины выбирают для инвестиций все драгметаллы, а женщины предпочитают золото

«Судя по растущему спросу, обезличенные металлические счета стали отличной альтернативой золоту в слитках. Во-первых, это доступный инструмент для инвестирования. Клиент может приобрести любое количество металла — от 0,1 грамма до нескольких килограммов. Во-вторых, все операции по покупке и продаже драгметаллов совершаются за считанные секунды в СберБанк Онлайн. В-третьих, клиентам не придется заботиться о физическом хранении металла. В целом вложение средств в драгоценные металлы сейчас является хорошим способом уберечь свои деньги от инфляции и в перспективе заработать на росте курса».