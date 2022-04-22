Предприниматель из Уфы решил приготовить кыстыбый для Путина в Москве

Напомним, что 20 апреля в эфире с Президентом России Марат Нусхутдинов рассказал о заведении «Айбат халляр». Так, Владимир Путин пообещал попробовать башкирский фастфуд, а также заявил, что власти будут «поддерживать все, что связано с организацией массового питания, подставить вам плечо, искать формы поддержки этого вида деятельности».