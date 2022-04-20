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Какая погода ожидается в Уфе и Башкирии на майские праздники

20 апреля 05:54
Фото: 1MI
В период майский праздников погода будет не совсем однозначной, детали прогноза сообщают синоптики портала Gismeteo.

В 2022 году жители Башкирии будут отдыхать с 30 апреля по 4 мая и с 7 по 10 мая включительно. Традиционно майские праздники жители проводят на природе, например, на даче или в саду. В таком случае немаловажную роль играет погода. Так, Mkset узнал, какая погода ждет уфимцев в праздничные дни.

Согласно прогнозу синоптиков портала Gismeteo, в эти дни температура воздуха поднимется до +19 градусов, однако омрачают картину — дожди.

В частности, самые жаркие дни будет 30 апреля и 9 мая — столбик термометра поднимется до +19 градусов. Однако синоптики предупреждают, что в эти дни ожидаются дожди и облачность.

Между тем с 1 по 4 мая температура воздуха будет колебаться от +12 до +17 градусов, причем самый ясный день ожидается 2 мая.

Примечательно, что в рабочие дни погода жителей столицы будет радовать меньше всего. В частности, в четверг 5 мая температура воздуха упадет до +5 градусов, 6 мая поднимется до +15 градусов, однако сам день ожидается пасмурным.

Что касается праздничных дней с 7 по 10 мая, то температура воздуха составит +18…+19 градусов. Однако ожидается переменная облачность и дожди.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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