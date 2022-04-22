Назван самый популярный автомобиль среди уфимцев в этом году

Примечательно также, что в ряде городов ситуация прямо противоположная — там количество проданных автомобилей возросло. Наиболее существенно выросли продажи машин в Калиниграде — 1 729 машин за март 2022 года, что на 277% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Вслед за ним идёт Ярославль, где в марте этого года было продано — 1 113 автомобилей, что на 109,60% больше, чем в марте прошлого года.