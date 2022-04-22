Кто может получить материнский капитал по новым правилам?

-Расширение условий безусловно позволит большему числу семей улучшить условия проживания. На сегодняшний день есть два варианта использования сертификата при покупке недвижимости. Первый и самый распространённый — покупка квартиры в ипотеку с использованием материнского капитала в качестве первоначального взноса. Этот вариант возможен сразу после рождения ребёнка, на которого получен сертификат. Второй вариант — покупка квартиры в рассрочку или при 100% оплате. В этом случае использовать материнский капитал можно при достижении трех летнего возраста, тем ребёнком на которого выдан материнский капитал. Важно, что сертификат можно использовать и в случае оформления ипотечных программ с государственным субсидированием. Например, покупая квартиру в одном из наших жилых комплексов: Grand&Grand, Urbanica, «Новатор» или особый дом «Сенатор», вы сможете получить льготные условия по ипотечным программам: «Военная ипотека» от 5,1%[1], «Семейная ипотека» от 5,1%[2] и «Льготная ипотека 2020» от 11,3%[3]. — рассказали в пресс-службе ГК «Первый Трест».